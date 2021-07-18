Врач предупредил об опасности перепада температур в жару

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Россиян предупредили об опасности резкого перепада температур в жару. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости.
Специалист объяснил, что большая разница между температурой на улице и в помещении с кондиционером способна вызвать стресс для организма. Это, в свою очередь, приведет к снижению иммунитета.
В этой связи он посоветовал россиянам быть очень осторожными с кондиционерами. В частности, охлаждать воздух в машине нужно постепенно, не выставляя очень низкую температуру.
"Когда человек вспотевший, стресс усугубляется из-за того, что влага на теле моментально остывает", – отметил Тяжельников.
Врач также предостерег от выхода вспотевших людей на улицу в ветреную погоду. Это может привести к моментальному переохлаждению или локальным заболеваниям.
"При жаркой погоде нужно стараться находиться в комфортной температуре – до 25 градусов. Если такой возможности нет, то прохладный, но не холодный душ – это эффективный способ помочь организму охладиться", – заявил эксперт.
Тяжельников порекомендовал принимать душ несколько раз в день. Это поможет избавиться от неприятного запаха, удалить излишки жира и пыли, а также очистить поры.
В качестве альтернативы душу врач предложил обтираться мокрым полотенцем, а также умываться прохладной водой.
Ранее врач-косметолог Юлия Ляшенко предупредила о вреде солнечных лучей в городской суматохе. Специалист посоветовала обратить внимание на фототип кожи и выбирать солнцезащитный крем в зависимости от этого.
Эксперт также порекомендовала в период с 12 до 16 часов не выходить под прямые лучи без защиты. Кроме того, нужно уделить внимание защите головы от солнечных лучей.
Москвичам напомнили об опасности солнца в дневное время
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