Косметолог рассказала о воздействии солнца в городе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Врач-косметолог Юлия Ляшенко предупредила о вреде солнечных лучей в городской суматохе. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Мы не защищены от солнечных лучей. В суматохе передвижения мы не замечаем, как лучи солнца на нас воздействуют. Если мы не пользуемся солнцезащитными кремами, то проявится это не только ускоренным фотостарением", – рассказала она.
По словам специалиста, больший процент диагностированных злокачественных новообразований кожи находят у пациентов с высокой инсталляцией без защиты от солнечных лучей. Ляшенко посоветовала обратить внимание на фототип кожи и выбирать солнцезащитный крем в зависимости от этого.
"Если это первый фототип – розовая светлая кожа, голубые глаза, светлые волосы, его представители должны относиться с повышенным вниманием к защите в яркие солнечные дни", – пояснила она.
Эксперт также порекомендовала в период с 12 до 16 часов не выходить под прямые лучи без защиты. Кроме того, нужно уделить внимание защите головы от солнечных лучей.
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