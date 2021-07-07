Синоптик предупредил об опасном уровне ультрафиолетового излучения в ЦФО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Повышенный индекс излучения, представляющий опасность, ожидается в некоторых регионах Центральной России с 8 июля: в Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской и Воронежской областях. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Начиная с 8 июля <...> ультрафиолетовый индекс в Москве будет составлять пять единиц. Это высокий индекс, это опасно. А в Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областях он будет достигать даже шести единиц", – приводит слова синоптика ТАСС.
Он также добавил, что из-за антициклона, который будет находиться над Москвой, погода в Центральной России в ближайшие дни будет ясной.
Стандарт ультрафиолетового индекса разработан ВОЗ, программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он оценивается по шкале от одной до 12 единиц и указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия.
В среду, 7 июля, в Москве ожидается жаркая погода. Воздух в столице прогреется до 30 градусов, к концу недели температура может достигнуть 34 градусов. Как ранее сообщал Вильфанд, в городе будут высокими даже ночные температуры.
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