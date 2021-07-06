Россиян предупредили о затяжной жаре в европейской части страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что в европейской части России снова установится жара. Об этом сообщает газета "Известия".
"Во вторник в Центральной России ожидается 27–29 градусов. А со среды температура будет каждый день превышать 30-градусную отметку", – заявил специалист.
Наиболее жаркая погода, по словам Старкова, придется на пятницу, субботу и воскресенье. Воздух в эти дни прогреется до 33–35 градусов выше нуля.
Аномальное потепление продержится в Европейской России две недели из-за блокирующего антициклона.
Опасная погода будет сохраняться и в ночное время. Речь идет о температуре воздуха в районе 20 градусов тепла.
Как прогнозируют синоптики, в отдельные дни июля вероятно превышение ранее установленных температурных рекордов. Леонид Старков отметил, что один из них – 33,6 градуса тепла 16 июля 2010 года.
Во вторник, 6 июля, в столичном регионе ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в Москве будет держаться на уровне 26–28 градусов тепла.
Москвичам рассказали о погоде на день
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: