Россиян предупредили о затяжной жаре в европейской части страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что в европейской части России снова установится жара. Об этом сообщает газета "Известия".

"Во вторник в Центральной России ожидается 27–29 градусов. А со среды температура будет каждый день превышать 30-градусную отметку", – заявил специалист.

Наиболее жаркая погода, по словам Старкова, придется на пятницу, субботу и воскресенье. Воздух в эти дни прогреется до 33–35 градусов выше нуля.

Аномальное потепление продержится в Европейской России две недели из-за блокирующего антициклона.

Опасная погода будет сохраняться и в ночное время. Речь идет о температуре воздуха в районе 20 градусов тепла.

Как прогнозируют синоптики, в отдельные дни июля вероятно превышение ранее установленных температурных рекордов. Леонид Старков отметил, что один из них – 33,6 градуса тепла 16 июля 2010 года.

Во вторник, 6 июля, в столичном регионе ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в Москве будет держаться на уровне 26–28 градусов тепла.