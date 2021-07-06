Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Во вторник, 6 июля, в столичном регионе ожидается небольшая облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 26–28 градусов тепла, в Подмосковье – 24–29 градусов выше нуля. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Ветер восточный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 35%", – говорится в сообщении.

Геомагнитный фон, по прогнозам синоптиков, будет спокойным, с отдельными периодами неустойчивости.

В течение недели столичный регион будет находиться под влиянием малоподвижного циклона, который принесет с собой почти безоблачную погоду. Об этом ранее сообщили в Гидрометцентре. По словам синоптиков, это поспособствует хорошему прогреву воздуха и отсутствию осадков. С четверга по субботу москвичей будет ожидать температура воздуха от плюс 30 до плюс 33 градусов.