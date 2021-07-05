Названы регионы, в которые могут прийти сочинские ливни

Фото: телеграм-канал Hue
Циклон, который накрыл Сочи, может также повлиять на Крым, Краснодарский и Ставропольский край, республики Северного Кавказа, а также Ростовскую область. Об этом "Ленте.ру" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик также сравнил нынешнюю ситуацию в Сочи с Ялтой, в которой 18 июня выпало 87 миллиметров осадков, что в 2,5 раза превысило месячную норму. Он объяснил, что это два разных циклона, хоть оба и образованы над акваторией Черного моря.
"Естественно, это не тот циклон, который в Крыму. Тот циклон давно умер. <...> Это вновь образовавшийся над акваторией Черного моря циклон", – сказал Леус.
Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение в Сочи из-за непогоды. Туристам рекомендовали не выходить на набережные, в море, лес и горы. В городе ожидаются сильные ливни с грозами и градом, а также усиление ветра.
До этого жителей Сочи попросили быть готовыми к возможной эвакуации. Это потребуется, если выйдут реки из берегов в Адлерском и Хостинском районах, где продолжаются обильные осадки. На данный момент отмечается критический подъем уровня рек Хороты и Мацесты.
В Сочи выпустили экстренное предупреждение из-за плохой погоды
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