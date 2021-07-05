Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения

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Жителей Сочи попросили быть готовыми к возможной эвакуации. Это потребуется, если выйдут реки из берегов в Адлерском и Хостинском районах, где продолжаются обильные осадки, сообщает пресс-служба администрации города.

Круглосуточно работает городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Отмечается критический подъем уровня рек Хороты и Мацесты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что опасная погода прогнозируется в ряде российских регионов в начале наступившей недели.

Синоптик сообщил, что по территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов пройдут фронтальные разделы и многочисленные осадки. В Краснодарском крае и Ростовской области температура установится на уровне июньских значений. В Крыму прогнозируется ветер с порывами до 25 метров в секунду, а также сильный ливень.

Сильный дождь с грозой и сильным ветром прогнозируется в Калмыкии. Подобные погодные условия ожидаются также в северокавказских республиках, на Ставрополье, в Челябинской и Свердловской областях.

В Курганской области установится жаркая погода, рассказал синоптик. Там потеплеет до 37 градусов. Кроме того, волна тепла накроет Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Карелию.