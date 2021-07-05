В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в ряде регионов РФ

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Опасная погода прогнозируется в ряде российских регионов в начале наступившей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Синоптик сообщил, что по территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов пройдут фронтальные разделы и многочисленные осадки. В Краснодарском крае и Ростовской области температура установится на уровне июньских значений.

"В Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15–20 метров в секунду. Это неблагоприятное явление. Одновременно с этим в Ростовской области жара до 40 градусов", – уточнил метеоролог.

В Крыму прогнозируется ветер с порывами до 25 метров в секунду, а также сильный ливень.

"Повторяется та ситуация, что была две недели назад. Температура в начале недели 24–25 градусов. <...> Со вторника ситуация будет улучшаться, а со среды дожди прекратятся", – рассказал Вильфанд.

Сильный дождь с грозой и сильным ветром прогнозируется в Калмыкии. Подобные погодные условия ожидаются также в северокавказских республиках, на Ставрополье, в Челябинской и Свердловской областях.

В Курганской области установится жаркая погода, рассказал синоптик. Там потеплеет до 37 градусов.

Кроме того, волна тепла накроет Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Карелию.

"Очень высокие температуры: на 6–8 градусов выше нормы", – пояснил Вильфанд.

Он добавил, что температура воздуха в Якутии будет выше нормы на 10–12 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, когда аномально жаркая погода в Москве достигнет июньских максимальных значений температуры. По словам метеоролога, в среду-четверг, 7–8 июля, в районе столицы окажется мощный антициклон с севера. Это создаст условия для постепенного повышения температур.