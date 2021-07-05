Москвичам рассказали, когда температура достигнет июньских максимумов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Жителям Москвы сообщили, когда аномально жаркая погода достигнет июньских максимальных значений температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам метеоролога, в среду-четверг, 7–8 июля, в районе Москвы окажется мощный антициклон с севера. Это создаст условия для постепенного повышения температур.

Вильфанд спрогнозировал, что в понедельник в столице ожидается 25–27 градусов тепла. При этом в среду температура уже может достигнуть 30-градусной отметки.

"С четверга температура будет около и выше 30-градусной отметки, в пятницу и субботу температура будет, как в самые жаркие дни июля (от 29 до 34 градусов)", – заявил Вильфанд.

Он уточнил, что такой прогноз будет актуален для жителей всего Центрального федерального округа.

Синоптик отметил, что погодные аномалии окажутся меньше, чем в июне. В частности, в первой половине недели температура превысит норму на 2–3 градуса, во второй половине – на 5–6 градусов.

"Осадков не будет, солнечная погода и постепенное повышение температуры", – рассказал специалист.

Он также предупредил о приходе в ЦФО волны тепла. Такая погода является потенциально опасной, напомнил Вильфанд.

Синоптик добавил, что 30-градусная жара придет и в Санкт-Петербург. Аномальное тепло установится там уже в понедельник.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что к середине следующей недели температура в столице поднимется до 28–32 градусов тепла. Эксперт отмечал, что температурный фон будет превышен на 5–7 градусов.