Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля

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Ожидаемая в июле засуха не несет значимых рисков для урожая, однако дополнительные траты на полив могут привести к росту себестоимости сельскохозяйственной продукции. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

"Агроклиматические риски есть всегда, но пока заглядываться на них слишком сильно я бы не стал. Думаю, пока пересматривать прогнозы смысла нет", – заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Он напомнил о недавнем повышении прогнозов по сбору урожая в России. Российский зерновой союз на прошлой неделе поднял оценку до 129 миллионов тонн по зерну и до 83 миллионов тонн по пшенице.

Корбут уточнил, что важно учитывать продолжительность засухи и в каком состоянии находится растительность. Так, если метровый слой достаточно увлажнен, корневая система сможет получить необходимую воду.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников отметил, что основной возможный риск – рост затрат на организацию полива.

В то же время эксперты вспомнили о засухе 2010 года и подчеркнули, что, если жара будет стоять слишком долго, прогноз следует изменить на более негативный.

"Надо детально смотреть по всему центру Черноземья – какие были последние дожди, как почва напиталась влагой. Пока, если в такую жару будет пара дождей, уже замечательно. И скоро начнется уборка озимых, а для этого сухая погода – хорошо", – подчеркнул вице-президент РЗС.

Красильников же сообщил, что уже ведется уборка раннего картофеля в Краснодаре и Дагестане, а на следующей неделе работы стартуют в Астрахани. Он добавил, что благодаря этому уже удалось добиться снижения цен.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей центральной части России о сильной засухе. Он отметил, что в регионе выпадет не более 20–30% от месячной нормы осадков. При этом в северо-западной части центра России может и вовсе не выпасть ни капли дождя.

