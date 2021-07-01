Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Ожидаемая в июле засуха не несет значимых рисков для урожая, однако дополнительные траты на полив могут привести к росту себестоимости сельскохозяйственной продукции. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
"Агроклиматические риски есть всегда, но пока заглядываться на них слишком сильно я бы не стал. Думаю, пока пересматривать прогнозы смысла нет", – заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Он напомнил о недавнем повышении прогнозов по сбору урожая в России. Российский зерновой союз на прошлой неделе поднял оценку до 129 миллионов тонн по зерну и до 83 миллионов тонн по пшенице.
Корбут уточнил, что важно учитывать продолжительность засухи и в каком состоянии находится растительность. Так, если метровый слой достаточно увлажнен, корневая система сможет получить необходимую воду.
Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников отметил, что основной возможный риск – рост затрат на организацию полива.
В то же время эксперты вспомнили о засухе 2010 года и подчеркнули, что, если жара будет стоять слишком долго, прогноз следует изменить на более негативный.
"Надо детально смотреть по всему центру Черноземья – какие были последние дожди, как почва напиталась влагой. Пока, если в такую жару будет пара дождей, уже замечательно. И скоро начнется уборка озимых, а для этого сухая погода – хорошо", – подчеркнул вице-президент РЗС.
Красильников же сообщил, что уже ведется уборка раннего картофеля в Краснодаре и Дагестане, а на следующей неделе работы стартуют в Астрахани. Он добавил, что благодаря этому уже удалось добиться снижения цен.
Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей центральной части России о сильной засухе. Он отметил, что в регионе выпадет не более 20–30% от месячной нормы осадков. При этом в северо-западной части центра России может и вовсе не выпасть ни капли дождя.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: