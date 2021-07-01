Россиян предупредили о засухе, которая случается раз в 10 лет

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Метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей центральной части России о сильной засухе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще раза в 9–10 лет", – уточнил синоптик.

Он отметил, что в регионе выпадет не более 20–30% от месячной нормы осадков. При этом в северо-западной части центра России может и вовсе не выпасть ни капли дождя.

Также ожидается повышение температурного фона на 0,5–1 градус, подчеркнул метеоролог.

Ранее климатолог заявил, что сильная жара, а потом ливень с локальными наводнениями, как текущим летом в России, говорит о том, что климат "нервничает".

Он отметил, что погодные аномалии стали проявляться в последнее время чаще и резче, так как из-за глобального потепления, связанного с деятельностью человека, меняется характер климата.

