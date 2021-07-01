Климатолог назвал способ "успокоить" погоду в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сильная жара, а потом ливень с локальными наводнениями, как текущим летом в России, говорит о том, что климат "нервничает". Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ Алексей Кокорин.

Он отметил, что погодные аномалии стали проявляться в последнее время чаще и резче, так как из-за глобального потепления, связанного с деятельностью человека, меняется характер климата.

По словам Кокорина, "успокоить" климатическую систему можно, однако это займет очень много десятилетий или даже столетий, а для начала необходимо сделать все возможное для того, чтобы избежать еще большей раскачки климатических качелей.

"Процесс раскачки климатических качелей можно и нужно остановить на удовлетворительном уровне. Для этого нужно снизить выбросы парниковых газов, то есть надо переходить на "зеленый" путь развития, что постепенно и происходит", – сказал он.

Ранее ученый Маркус Рекс заявил, что таяние арктических ледников свидетельствует о необратимости глобального потепления.

К такому выводу исследователь пришел по итогам экспедиции на Северный полюс, которая продлилась 389 дней и в которой приняли участие 300 ученых из 20 стран мира. Выяснилось, что весной 2020 года лед в Арктике таял быстрее, чем за все время наблюдений, кроме того, объем морского льда на Северном полюсе в летнее время уменьшился вдвое за последние несколько десятков лет.

