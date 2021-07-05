МЧС рекомендует туристам в Сочи не выходить на набережные, в море, лес и горы

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МЧС выпустило экстренное предупреждение в Сочи из-за непогоды. В городе ожидаются сильные ливни с грозами и градом, а также усиление ветра.

Туристам рекомендуют не выходить на набережные, в море, лес и горы.

Ранее жителей Сочи попросили быть готовыми к возможной эвакуации. Это потребуется, если выйдут реки из берегов в Адлерском и Хостинском районах, где продолжаются обильные осадки, сообщает пресс-служба администрации города.

Круглосуточно работает городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Отмечается критический подъем уровня рек Хороты и Мацесты.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что опасная погода прогнозируется в ряде российских регионов в начале наступившей недели.