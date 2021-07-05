В АТОР рассказали, стоит ли отменять отдых в Сочи из-за потопа

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский в беседе с Москвой 24 рассказал, как поступить отдыхающим в Сочи из-за непогоды.
Ранее жителей Сочи попросили быть готовыми к возможной эвакуации. Это потребуется, если выйдут реки из берегов в Адлерском и Хостинском районах, где продолжаются обильные осадки. Круглосуточно работает городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Отмечается критический подъем уровня рек Хороты и Мацесты.
"Все пребывающие туристы сейчас в моменте доставляются до мест отдыха. В основном туристы едут в Имеретинку – это новая территория Имеретинской низменности, которая была построена к Олимпиаде. Там в целом никаких проблем не наблюдается, кроме сильного дождя, никаких подтоплений, потому что там ливневая канализация сделана новая, современная", – заявил Уманский.
Тем же, кто отправляется отдыхать в старый Сочи, эксперт порекомендовал отправиться туда на электричке, поскольку автомобильный транспорт не проходит из-за непогоды. По словам Уманского, на данный момент туристы, находящиеся на отдыхе в отелях или пансионатах, не высказали желания прервать свой отдых.
Единственная проблема, с которой могут столкнуться туристы в таком случае, – возмещение стоимости авиабилетов, если они невозвратные, добавил специалист.
По словам Уманского, поездку также можно перенести, однако тут встает вопрос о доступности нужного объекта размещения, поскольку сейчас пик сезона и большинство туров бронировалось заранее.
"Ситуация в Сочи находится в развитии, но я очень надеюсь, что серьезного продолжения у нее не будет. Сочи уже испытывал подобные проблемы несколько лет назад. Тогда ситуация, насколько я помню, была значительно масштабнее, Сочи с ней справился буквально за несколько дней".
Ранее специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, куда россияне начали искать билеты после ужесточения антиковидных мер в Краснодарском крае. По данным сервиса, популярность курортов Краснодара снизилась на 10%, Сочи – на 15%, Анапы – на 20%, а билеты в Геленджик стали искать на 30% реже, чем раньше.
При этом спрос на путешествия в Нальчик вырос на 30%, а также россияне заинтересовались поездками в Москву, Самару и Архангельск. Спрос на эти три направления вырос на 20%. Также путешественники стали на 15% чаще покупать билеты в Уфу, Новосибирск и Екатеринбург, а рейсы в Казань и Минеральные Воды стали популярнее на 10%.
Кроме того, многие россияне стали отдавать предпочтение зарубежным направлениям. Так, спрос на Ереван возрос на 10%, а возобновление авиасообщения с Болгарией простимулировало интерес туристов к Варне – билеты туда стали покупать в два раза чаще.
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