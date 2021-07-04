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Туризм

10:35

Аналитики рассказали, на сколько снизился спрос на авиабилеты в Краснодарский край

туризм

Фото: Depositphotos/d.travnikov

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, куда россияне начали искать билеты после ужесточения антиковидных мер в Краснодарском крае. Об этом сообщает RT.

По данным сервиса, популярность курортов Краснодара снизилась на 10%, Сочи – на 15%, Анапы – на 20%, а билеты в Геленджик стали искать на 30% реже, чем раньше.

При этом спрос на путешествия в Нальчик вырос на 30%, а также россияне заинтересовались поездками в Москву, Самару и Архангельск. Спрос на эти три направления вырос на 20%.

Также путешественники стали на 15% чаще покупать билеты в Уфу, Новосибирск и Екатеринбург, а рейсы в Казань и Минеральные Воды стали популярнее на 10%.

Кроме того, многие россияне стали отдавать предпочтение зарубежным направлениям. Так, спрос на Ереван возрос на 10%, а возобновление авиасообщения с Болгарией простимулировало интерес туристов к Варне – билеты туда стали покупать в два раза чаще.

Ранее стало известно, что власти Кубани примут решение о приеме туристов без прививки от коронавируса 8 июля на заседании регионального Оперштаба.

В администрации добавили, что сейчас региональный Минздрав совместно с министерством курортов Краснодарского края просчитывают количество вакцины, которая потребуется, исходя из оформленных бронирований номерного фонда во всех объектах размещения на август и сентябрь.

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