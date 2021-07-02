Власти Кубани примут решение о приеме не привитых от ковида туристов 8 июля

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Власти Кубани примут решение о приеме туристов без прививки от коронавируса 8 июля на заседании регионального Оперштаба. Об этом в ТАСС рассказали в пресс-службе администрации региона.
"Такие договоренности между Татьяной Голиковой и Вениамином Кондратьевым были достигнуты. Официальное решение будет принято на краевом оперативном штабе, который пройдет 8 июля", – говорится в сообщении.
В администрации добавили, что сейчас региональный Минздрав совместно с министерством курортов Краснодарского края просчитывают количество вакцины, которая потребуется, исходя из оформленных бронирований номерного фонда во всех объектах размещения на август и сентябрь.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне, которые не сделали прививку от COVID-19, в августе смогут приехать на курорты Краснодарского края с возможностью привиться на месте в течение трех дней. Она добавила, что имеющие медотвод могут приехать на курорты Кубани при наличии отрицательного ПЦР-теста.
С 1 июля в гостиницы Краснодарского края не пустят без ПЦР-теста
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