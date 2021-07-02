Непривитые туристы смогут приезжать на Кубань, но должны будут привиться в регионе

Фото: Depositphotos/ekaterina.kriminskaya@gmail.com
Россияне, которые не сделали прививку от COVID-19, в августе смогут приехать на курорты Краснодарского края с возможностью привиться на месте в течение трех дней. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она добавила, что имеющие медотвод россияне могут приехать на курорты Краснодарского края при наличии отрицательного ПЦР-теста.
"Мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано, и начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат провакцинированного, в случае если есть отвод от вакцинации – ПЦР-тест, действительный 72 часа", – цитирует Голикову ТАСС.
Вице-премьер подчеркнула, что непривитым туристам предоставят возможность сделать прививку в регионе в течение трех дней с момента прибытия.
Ранее власти Краснодарского края уже смягчили требования для туристов. Так, детям младше 14 лет больше не потребуются отрицательные ПЦР-тесты для заселения в гостиницы и отели.
В Краснодарском крае начали действовать ограничения на въезд туристов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: