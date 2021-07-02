Непривитые туристы смогут приезжать на Кубань, но должны будут привиться в регионе

Фото: Depositphotos/ekaterina.kriminskaya@gmail.com

Россияне, которые не сделали прививку от COVID-19, в августе смогут приехать на курорты Краснодарского края с возможностью привиться на месте в течение трех дней. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она добавила, что имеющие медотвод россияне могут приехать на курорты Краснодарского края при наличии отрицательного ПЦР-теста.

"Мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано, и начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат провакцинированного, в случае если есть отвод от вакцинации – ПЦР-тест, действительный 72 часа", – цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер подчеркнула, что непривитым туристам предоставят возможность сделать прививку в регионе в течение трех дней с момента прибытия.

Ранее власти Краснодарского края уже смягчили требования для туристов. Так, детям младше 14 лет больше не потребуются отрицательные ПЦР-тесты для заселения в гостиницы и отели.

