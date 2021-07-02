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Туризм

15:44

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Эксперты предупредили об опасных последствиях жестких мер для туристов на Кубани

Нелегальный отдых: могут ли ограничения на Кубани принести больше вреда, чем пользы
туризм регионы

Власти Краснодарского края несколько смягчили правила заселения в отели и гостиницы региона. Посещать курорты разрешено новой категории туристов: тем, кто переболел коронавирусом и имеет об этом документальное подтверждение. Разбираемся, не принесут ли ограничения на Кубани больше вреда, чем пользы.

Фото: depositphotos/Soloviev_andrey

Привиться или переболеть

Для туристов, желающих провести летний отпуск на курортах Краснодарского края, сделали небольшое послабление. При заселении в отель или гостиницу региона с 1 июля россиянам разрешили предъявлять справку о перенесенной коронавирусной инфекции. Документ можно скачать из личного кабинета портала госуслуг или показать в электронном виде. При этом с момента выздоровления до заселения должно пройти не более шести месяцев.

Как и раньше, попасть в отель в июле можно, предоставив справку о пройденном ПЦР-тесте. Результаты анализа не примут, если он был сдан ранее чем за три дня до заселения. Также в качестве альтернативы можно предъявить в электронном или бумажном виде сертификат о вакцинации. Все эти правила не распространяются на детей до 6 лет включительно. Кроме того, ПЦР-тесты не будут требовать у тех, кто успел заселиться до 1 июля.

С 1 августа на Черноморском побережье еще сильнее ужесточат правила для туристов. Отдохнуть здесь получится у привитых россиян, имеющих соответствующий сертификат. Заселят и тех, кто получил справку о медотводе от вакцинации и при этом прошел ПЦР-тест не ранее чем за три дня до въезда. Также примут гостей, которые предъявят из личного кабинета портала госуслуг документ о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании. Исключение из этих правил сделано только для детей до 6 лет включительно: им не требуется доказывать иммунологический статус. Контролировать соблюдение новых правил должны представители средств размещения.

Мы понимаем, что принятые решения являются достаточно тяжелыми для отрасли и бизнеса. Мы видим определенное количество отказов. Принятое решение – вынуждение, и оно позволит не допустить полного локдауна отрасли, которое мы переживали уже год назад.
Мария Золотухина
врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что из-за ужесточения антиковидных правил, установленных властями Краснодарского края, российские туристы начали массово отменять купленные туры. По данным ассоциации, уже планируется 30% аннуляций на поездки в июле и более 70% от тех, кто бронировал отдых на август. Новые продажи туров также упали в два-три раза.

По оценкам АТОР, путевки на июль на курорты Краснодарского края купили около трех миллионов туристов. Средняя цена поездки составляет 18–20 тысяч рублей на человека. На август туры приобрели в среднем 2,5 миллиона человек. Стоимость путевки в последнем месяце лета – 20 тысяч рублей на человека без учета дороги.

Фото: depositphotos/anrymoscow

Проверят, но не всех?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин считает, что изменения, которые были приняты, существенно ситуацию не меняют. По его словам, это лишь немного уменьшит количество аннуляций на туры в Краснодарский край.

"Изменения приведут к повышению турпотока и уменьшению количества аннуляций только на 10%. В абсолютном количестве процент аннуляций на июль составляет от 30 до 50%, а по августу – от 50 до 80%. Принципиальный вопрос в том, что, в отличие от других регионов и стран, ПЦР-тест невозможно использовать при планировании путешествий в Краснодарский край в августе", – пояснил эксперт Москве 24.

Кроме того, до 70% объектов размещения в регионе составляет частный сектор, который никто не контролирует, добавил он.

Фактически из 11 тысяч мест для туристов на Кубани только три тысячи – классифицированные гостиницы, а восемь тысяч объектов относится к частному сектору. Получается, что легальный бизнес совершенно не в равных отношениях с "серым" рынком частного жилья. Это еще и опасно для других туристов, которые приехали с ПЦР-тестами.
Дмитрий Горин
вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Горин отметил, что, несмотря на ощутимое падение спроса, цены в отелях пока не снижаются, так как фактически сейчас туроператоры занимаются аннуляцией туров, а не продажами.

"Ряд гостиниц уже заявляли, что они были бы готовы оплачивать тесты. Чтобы семье из четырех человек сделать ПЦР-тесты, нужно потратить еще 10 тысяч рублей, то есть стоимость туров вырастает в среднем на 25%", – пояснил собеседник Москвы 24.

В свою очередь, член президиума Альянса туристических агентств РФ (АТА) Алексан Мкртчян уверен, что в августе цены на отели поползут вниз. По его мнению, гостиницы Краснодарского края будут вынуждены снижать стоимость, чтобы люди не поехали в Крым, Абхазию или за рубеж, например в Турцию.

В разговоре с Москвой 24 он предложил оставить ПЦР-тестирование на август в качестве альтернативы вакцинации и справке о перенесенной болезни. Также эксперт подчеркнул, что стоит освобождать от тестов детей до 12 лет, так как их большинство на курортах Кубани.

"У нас очень многие люди переболели неофициально: им ставился диагноз "вирусная пневмония", а ПЦР-тест показывал отрицательный результат. Кроме того, власти Краснодарского края ограничили давность заболевания шестью месяцами. Поэтому следует также в список разрешенных документов добавить тест на антитела. Если количество превышает пороговое значение, значит, человек не заболеет", – пояснил он.

Турция показала хороший пример – они пускают россиян по любому из четырех документов: ПЦР-тесту, тесту на антиген, справке о том, что человек переболел, или сертификату о вакцинации. Любой из них предполагает, что человек не болеет и не заразится COVID-19.
Алексан Мкртчян
член президиума Альянса туристических агентств РФ

Эксперт предположил, что, несмотря на требования краснодарских властей, россияне, поселившиеся в частном секторе, скорее всего, не будут ничего предъявлять владельцам гостевых домов. Эти люди будут со всеми остальными отдыхать на общественных пляжах, а там сейчас яблоку негде упасть, предупреждает член президиума АТА.

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