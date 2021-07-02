Эксперты предупредили об опасных последствиях жестких мер для туристов на Кубани

Власти Краснодарского края несколько смягчили правила заселения в отели и гостиницы региона. Посещать курорты разрешено новой категории туристов: тем, кто переболел коронавирусом и имеет об этом документальное подтверждение. Разбираемся, не принесут ли ограничения на Кубани больше вреда, чем пользы.



Привиться или переболеть

Для туристов, желающих провести летний отпуск на курортах Краснодарского края, сделали небольшое послабление. При заселении в отель или гостиницу региона с 1 июля россиянам разрешили предъявлять справку о перенесенной коронавирусной инфекции. Документ можно скачать из личного кабинета портала госуслуг или показать в электронном виде. При этом с момента выздоровления до заселения должно пройти не более шести месяцев.

Как и раньше, попасть в отель в июле можно, предоставив справку о пройденном ПЦР-тесте. Результаты анализа не примут, если он был сдан ранее чем за три дня до заселения. Также в качестве альтернативы можно предъявить в электронном или бумажном виде сертификат о вакцинации. Все эти правила не распространяются на детей до 6 лет включительно. Кроме того, ПЦР-тесты не будут требовать у тех, кто успел заселиться до 1 июля.

С 1 августа на Черноморском побережье еще сильнее ужесточат правила для туристов. Отдохнуть здесь получится у привитых россиян, имеющих соответствующий сертификат. Заселят и тех, кто получил справку о медотводе от вакцинации и при этом прошел ПЦР-тест не ранее чем за три дня до въезда. Также примут гостей, которые предъявят из личного кабинета портала госуслуг документ о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании. Исключение из этих правил сделано только для детей до 6 лет включительно: им не требуется доказывать иммунологический статус. Контролировать соблюдение новых правил должны представители средств размещения.





Мария Золотухина врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мы понимаем, что принятые решения являются достаточно тяжелыми для отрасли и бизнеса. Мы видим определенное количество отказов. Принятое решение – вынуждение, и оно позволит не допустить полного локдауна отрасли, которое мы переживали уже год назад.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что из-за ужесточения антиковидных правил, установленных властями Краснодарского края, российские туристы начали массово отменять купленные туры. По данным ассоциации, уже планируется 30% аннуляций на поездки в июле и более 70% от тех, кто бронировал отдых на август. Новые продажи туров также упали в два-три раза.

По оценкам АТОР, путевки на июль на курорты Краснодарского края купили около трех миллионов туристов. Средняя цена поездки составляет 18–20 тысяч рублей на человека. На август туры приобрели в среднем 2,5 миллиона человек. Стоимость путевки в последнем месяце лета – 20 тысяч рублей на человека без учета дороги .



Проверят, но не всех?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин считает, что изменения, которые были приняты, существенно ситуацию не меняют. По его словам, это лишь немного уменьшит количество аннуляций на туры в Краснодарский край.

"Изменения приведут к повышению турпотока и уменьшению количества аннуляций только на 10%. В абсолютном количестве процент аннуляций на июль составляет от 30 до 50%, а по августу – от 50 до 80%. Принципиальный вопрос в том, что, в отличие от других регионов и стран, ПЦР-тест невозможно использовать при планировании путешествий в Краснодарский край в августе", – пояснил эксперт Москве 24.

Кроме того, до 70% объектов размещения в регионе составляет частный сектор, который никто не контролирует, добавил он.





Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Фактически из 11 тысяч мест для туристов на Кубани только три тысячи – классифицированные гостиницы, а восемь тысяч объектов относится к частному сектору. Получается, что легальный бизнес совершенно не в равных отношениях с "серым" рынком частного жилья. Это еще и опасно для других туристов, которые приехали с ПЦР-тестами.

Горин отметил, что, несмотря на ощутимое падение спроса, цены в отелях пока не снижаются, так как фактически сейчас туроператоры занимаются аннуляцией туров, а не продажами.

"Ряд гостиниц уже заявляли, что они были бы готовы оплачивать тесты. Чтобы семье из четырех человек сделать ПЦР-тесты, нужно потратить еще 10 тысяч рублей, то есть стоимость туров вырастает в среднем на 25%", – пояснил собеседник Москвы 24.

В свою очередь, член президиума Альянса туристических агентств РФ (АТА) Алексан Мкртчян уверен, что в августе цены на отели поползут вниз. По его мнению, гостиницы Краснодарского края будут вынуждены снижать стоимость, чтобы люди не поехали в Крым, Абхазию или за рубеж, например в Турцию.

В разговоре с Москвой 24 он предложил оставить ПЦР-тестирование на август в качестве альтернативы вакцинации и справке о перенесенной болезни. Также эксперт подчеркнул, что стоит освобождать от тестов детей до 12 лет, так как их большинство на курортах Кубани.

"У нас очень многие люди переболели неофициально: им ставился диагноз "вирусная пневмония", а ПЦР-тест показывал отрицательный результат. Кроме того, власти Краснодарского края ограничили давность заболевания шестью месяцами. Поэтому следует также в список разрешенных документов добавить тест на антитела. Если количество превышает пороговое значение, значит, человек не заболеет", – пояснил он.





Алексан Мкртчян член президиума Альянса туристических агентств РФ Турция показала хороший пример – они пускают россиян по любому из четырех документов: ПЦР-тесту, тесту на антиген, справке о том, что человек переболел, или сертификату о вакцинации. Любой из них предполагает, что человек не болеет и не заразится COVID-19.

Эксперт предположил, что, несмотря на требования краснодарских властей, россияне, поселившиеся в частном секторе, скорее всего, не будут ничего предъявлять владельцам гостевых домов. Эти люди будут со всеми остальными отдыхать на общественных пляжах, а там сейчас яблоку негде упасть, предупреждает член президиума АТА.