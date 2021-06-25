Россияне аннулировали более 70% туров в Краснодарский край на август – АТОР

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила объем отказов от бронирований на курорты Краснодарского края. Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам специалиста, новые антикоронавирусные правила в регионе спровоцировали шквал отмен.

"И, по предварительной оценке туроператоров, еще у нас не полная картина, <…> 30% аннуляций [бронирований] на июль <…> и более 70% тех, кто бронировал на август, хотят отказаться [от поездки]", – заявила Ломидзе.

Директор АТОР также отметила, что постепенно увеличиваются цены на отдых в Крыму и Турции. Объем роста составляет около 5–7%. Майя Ломидзе добавила, что тенденция сохранится и в дальнейшем.

Накануне стало известно, что с 1 июля для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. С 1 августа требование ужесточится и речь будет идти только о вакцинированных путешественниках.

В АТОР призвали власти региона смягчить требования в связи с тем, что многие туристы не успеют получить обе прививки до отъезда в связи с повышенным спросом на вакцинацию в субъектах РФ.