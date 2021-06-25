Роспотребнадзор порекомендовал допускать на курорты Кубани переболевших COVID-19

Фото: ТАСС/Дмитрий Никифоров
Роспотребнадзор рекомендовал властям Кубани допускать на курорты региона, кроме вакцинированных, еще и тех, кто переболел коронавирусом или не может сделать прививку по медицинским показаниям. Об этом сообщила глава организации Анна Попова.
Она уточнила, что предложила руководству Краснодарского края немного изменить формулировку, чтобы на курорты Сочи могли попадать не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию о перенесенном заболевании. Она уточнила, что эта информация будет доступна на сайте госуслуг.
Ранее Ростуризм обратился к властям Краснодарского края с просьбой продолжить после 1 августа прием туристов, предоставивших отрицательный тест на коронавирус, а не только привитых.
Специалисты подчеркнули, что понимают сложность ситуации с распространением COVID-19. В то же время основная задача Ростуризма – предоставить туристам возможность безопасно путешествовать, а бизнесу – работать.
С 1 июля отели, гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Краснодарского края начнут принимать туристов при условии наличия у них отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
С 1 августа эту меру ужесточат, заселиться в местные объекты размещения можно будет, только предъявив сертификат о вакцинации.
В Краснодарском крае с 1 августа будут принимать только вакцинированных туристов
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