Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей

В Краснодарском крае с 1 июля введут новые правила заселения в гостиницы

Для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в настоящее время в регионе наблюдается рост числа заболевших COVID-19.

"В связи с этим приняли решение: с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа [планируется] ужесточить эту меру – принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания", – написал Кондратьев.

Ранее на Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер.

Вакцинации подлежат сотрудники магазинов, заведений общественного питания, организаций в сфере бытового обслуживания, образовательных и транспортных организаций, а также работники туристической отрасли.