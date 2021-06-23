На Кубани ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан

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На Кубани вводится обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда сфер. Соответствующее постановление опубликовало управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Таким образом, вакцинации подлежат сотрудники магазинов, заведений общественного питания, организаций в сфере бытового обслуживания, образовательных и транспортных организаций, а также работники туристической отрасли. Согласно документу, первый компонент вакцины должен быть введен не позже 23 июля текущего года.

Как отмечается в постановлении, 23 июня за сутки уровень заболеваемости вырос на 23,5% по сравнению с показателем 1 июня. При этом чаще COVID-19 болеют граждане в возрасте от 18 до 60 лет: таких оказалось 74% от общего числа инфицированных.

Требование об обязательной вакцинации на данный момент действует в Московской и Ленинградской областях, на Кузбассе и Сахалине, в Тверской области, Туле и Ненецком автономном округе, а также в Москве, Калининградской и Мурманской областях.

