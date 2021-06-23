На Кубани ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Кубани вводится обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда сфер. Соответствующее постановление опубликовало управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Таким образом, вакцинации подлежат сотрудники магазинов, заведений общественного питания, организаций в сфере бытового обслуживания, образовательных и транспортных организаций, а также работники туристической отрасли. Согласно документу, первый компонент вакцины должен быть введен не позже 23 июля текущего года.
Как отмечается в постановлении, 23 июня за сутки уровень заболеваемости вырос на 23,5% по сравнению с показателем 1 июня. При этом чаще COVID-19 болеют граждане в возрасте от 18 до 60 лет: таких оказалось 74% от общего числа инфицированных.
Требование об обязательной вакцинации на данный момент действует в Московской и Ленинградской областях, на Кузбассе и Сахалине, в Тверской области, Туле и Ненецком автономном округе, а также в Москве, Калининградской и Мурманской областях.
Регионы РФ вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан
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