Социологи выяснили, как россияне относятся к обязательной вакцинации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

49% процентов опрошенных россиян поддерживают решение о введении обязательной вакцинации в Москве и Московской области. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

При этом 52% респондентов считают, что вакцинация работников сферы услуг позволит предотвратить распространение коронавируса в столице и Подмосковье. Больше всего данную меру поддерживают в городах с населением выше 100 тысяч человек, там показатель составляет 54–58%.

56% находят решение об обязательной вакцинации соответствующим ситуации, а четверть опрошенных с этим не согласны.

Против данной меры выступают 30% россиян, еще 16% относятся к этому безразлично.

Всего в опросе приняли участие 1 600 жителей страны старше 18 лет, 77% из которых еще до проведения исследования были осведомлены о введении обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг в Московском регионе.

Ранее аналитический центр университета "Синергия" выяснил, что от COVID-19 в ближайшее время собираются вакцинироваться более 60% россиян. При этом 16,5% участников исследования желают привиться, надеясь на скорую отмену масочно-перчаточного режима, 12,5% – хотят беспрепятственно путешествовать, 6,1% – посещать без ограничений музеи, рестораны и кинотеатры.

