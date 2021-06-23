Социологи выяснили, как россияне относятся к обязательной вакцинации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
49% процентов опрошенных россиян поддерживают решение о введении обязательной вакцинации в Москве и Московской области. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
При этом 52% респондентов считают, что вакцинация работников сферы услуг позволит предотвратить распространение коронавируса в столице и Подмосковье. Больше всего данную меру поддерживают в городах с населением выше 100 тысяч человек, там показатель составляет 54–58%.
56% находят решение об обязательной вакцинации соответствующим ситуации, а четверть опрошенных с этим не согласны.
Против данной меры выступают 30% россиян, еще 16% относятся к этому безразлично.
Всего в опросе приняли участие 1 600 жителей страны старше 18 лет, 77% из которых еще до проведения исследования были осведомлены о введении обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг в Московском регионе.
Ранее аналитический центр университета "Синергия" выяснил, что от COVID-19 в ближайшее время собираются вакцинироваться более 60% россиян. При этом 16,5% участников исследования желают привиться, надеясь на скорую отмену масочно-перчаточного режима, 12,5% – хотят беспрепятственно путешествовать, 6,1% – посещать без ограничений музеи, рестораны и кинотеатры.
Москвичи стали активнее прививаться от коронавируса
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