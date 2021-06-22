Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве продлят время работы некоторых пунктов вакцинации до 22:00. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы проводим максимальную работу по тому, чтобы расширить мощности наших пунктов вакцинации. У нас сто пунктов созданы на базе городских поликлиник. В зависимости от потребностей в каждом районе мы продлеваем время работы до 22:00", – отметила она.

Ранее Ракова заявила, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации павильоны "Здоровая Москва" в столичных парках переходят на работу исключительно для вакцинации населения от коронавируса. В них временно прекращают проводить диспансеризацию.

Она уточнила, что вакцинация в парковых павильонах будет проводиться в порядке живой очереди. При этом график их работы не ограничат: они не будут закрываться до тех пор, пока в течение дня прививку не получат все желающие.

