В Москве заработали еще пять амбулаторных КТ-центров для диагностики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Москва наращивает мощности по диагностике COVID-19. Открыты дополнительные пять КТ-центров.

Таким образом, их общее количество составит 35. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это поможет разгрузить стационары, а также обеспечить диагностикой горожан с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

"К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе. Поэтому мы продолжаем наращивать диагностические мощности. Мы ввели в работу еще пять КТ-центров на базе городских поликлиник № 8, 9, 45, консультативно-диагностического центра № 6 и диагностического клинического центра № 1. Так, теперь их общее количество составляет 35. КТ-центры позволяют снять нагрузку со стационаров, что очень важно в текущих условиях", – сказала вице-мэр.

КТ-исследование при диагностике COVID-19 позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента.

Помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.

В столице активно используют технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта.

Исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом, а на изображении легких отмечены зоны возможного поражения.

В Москве за сутки выявили 7 584 случая заражения коронавирусом, госпитализировали 1 656 человек. На ИВЛ находятся 626 пациентов.

За это время от заболевания вылечились еще 3 098 пациентов. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 1 119 837. Также за минувшие 24 часа в городе скончались 79 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперативном штабе напомнили о важности вакцинации для победы над вирусом. Сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи в популярных общественных местах, а также в павильонах "Здоровая Москва".