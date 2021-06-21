В Москве заработали еще пять амбулаторных КТ-центров для диагностики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Москва наращивает мощности по диагностике COVID-19. Открыты дополнительные пять КТ-центров.
Таким образом, их общее количество составит 35. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это поможет разгрузить стационары, а также обеспечить диагностикой горожан с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
"К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе. Поэтому мы продолжаем наращивать диагностические мощности. Мы ввели в работу еще пять КТ-центров на базе городских поликлиник № 8, 9, 45, консультативно-диагностического центра № 6 и диагностического клинического центра № 1. Так, теперь их общее количество составляет 35. КТ-центры позволяют снять нагрузку со стационаров, что очень важно в текущих условиях", – сказала вице-мэр.
КТ-исследование при диагностике COVID-19 позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента.
Помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.
В столице активно используют технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта.
Исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом, а на изображении легких отмечены зоны возможного поражения.
В Москве за сутки выявили 7 584 случая заражения коронавирусом, госпитализировали 1 656 человек. На ИВЛ находятся 626 пациентов.
За это время от заболевания вылечились еще 3 098 пациентов. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 1 119 837. Также за минувшие 24 часа в городе скончались 79 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.
В Оперативном штабе напомнили о важности вакцинации для победы над вирусом. Сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи в популярных общественных местах, а также в павильонах "Здоровая Москва".
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