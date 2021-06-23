Большинство непривитых россиян заявили о планах пройти вакцинацию в ближайшее время

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 60% россиян собираются в ближайшее время вакцинироваться от COVID-19. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра университета "Синергия".
"У 28,3% таких намерений нет, а 10,3% пока не определились", – приводит полученные данные РИА Новости.
Социологи отметили, что 16,5% участников исследования желают привиться, надеясь на скорую отмену масочно-перчаточного режима, 12,5% – хотят беспрепятственно путешествовать, 6,1% – посещать без ограничений музеи, рестораны и кинотеатры. Почти треть россиян хотят вакцинироваться ради сохранения собственного здоровья.
Исследователи также выяснили причины, по которым некоторые россияне до сих пор не привились. 45% заявили, что не предполагали, что вакцинация может стать обязательной, 35,2% были уверены, что пандемия коронавируса осталась позади.
Ранее инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что отказ от вакцины и низкие темпы вакцинации населения России могут привести к кардинальным мутациям коронавируса.
Москвичи стали активнее прививаться от коронавируса
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