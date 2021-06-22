Песков заявил о неминуемой дискриминации непривившихся

Дискриминация в связи с коронавирусом неизбежна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, поведение вируса очень нестандартное. И те, кто не имеет антител и иммунитета, попадут в менее выгодное положение.

Песков сказал, что реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Представитель Кремля добавил, что люди без иммунитета и прививки не смогут работать на всех участках, поскольку это будет представлять угрозу для окружающих. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.