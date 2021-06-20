В Крыму устраняют последствия наводнения после сильных ливней

Ялту начали приводить в порядок после наводнения. Но пока не все люди могут вернуться в свои дома. Мэр Ялты призвала жителей двух улиц, а это около 600 человек, пока оставаться в зоне эвакуации. Специалисты считают, что их дома могут рухнуть в любой момент. Поток воды, который до сих пор идет с гор, может подмыть фундамент зданий.

В Крыму за сутки выпало три месячных нормы осадков. Больше всего досталось Керчи и Ялте. Там оказались подтоплены десятки домов, в том числе гостиницы. С некоторых улиц вода не ушла до сих пор. Пропавшими без вести считают уже двух человек. Травмы получили 24 жителя полуострова. Одного мужчину смыло потоком воды в море, он погиб.

Ростуризм рекомендовал перенести экскурсии в Крым пока ситуация не стабилизируется. Тем не менее, туристы из других регионов не собираются отказываться от отдыха на полуострове.

Подробнее на телеканале Москва 24.