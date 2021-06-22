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Общество

12:31

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

власть общество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Церемония, в которой приняли участие ветераны войны, состоялась в Александровском саду. Перед возложением президент поприветствовал ветеранов. Затем они прошли к мемориалу Вечного огня и положили цветы.

После этого Путин прошел к Аллее городов-героев и городов воинской славы, где также возложил цветы к каждой из стел.

"22 июня, День памяти и скорби, по-прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений", – сказал президент.

Он отметил, что Россия будет хранить память и правду о Великой Отечественной войне. По его словам, в этот день все мысли и чувства обращены к ветеранам. Он также рассказал о нацизме. По его словам, такого жестокого геноцида история не знала.

"Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир", – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подготовил специальную статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Материал опубликовали в одном из ведущих изданий Германии.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.

В День памяти и скорби во всех регионах страны и за рубежом пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине этого события.

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