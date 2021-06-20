В Германии опубликуют статью Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны

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Владимир Путин подготовил специальную статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает телеканал "Россия 1".

Материал опубликуют в одном из ведущих изданий Германии.

Ранее сообщалось, что в День памяти и скорби, 22 июня, Владимир Путин традиционно возложит цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду и выступит с речью.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.

В День памяти и скорби во всех регионах страны и за рубежом пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине этого события.

Ранее министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны. В одном из документов разведки указывалось, что к 22 июня 1941 года на границе с СССР были 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий Третьего рейха.