Путин 22 июня возложит цветы к Могиле неизвестного солдата

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин 22 июня традиционно возложит цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду, сообщает телеканал "Россия 1".

Также в День памяти и скорби президент выступит с речью.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.

Ранее министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны. В одном из документов разведки указывалось, что к 22 июня 1941 года на границе с СССР были 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий Третьего рейха.