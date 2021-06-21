Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в некоторых регионах России

11:45
Москва не единственный регион, где объявили обязательную вакцинацию от коронавируса. Обязательная она не для всех, а только для определенных групп населения: тех, кто чаще всего контактирует с другими и имеет высокий шанс заболеть и заразить окружающих.
Об обязательных мерах объявили также в Московской и Ленинградской областях, на Кузбассе и Сахалине, в Тверской области, Туле и Ненецком автономной округе.
Максимальная доля вакцинированного населения в России пока на Чукотке – 27,2%. 23,5% – в Белгородской области, и чуть менее в Ненецком автономном округе.
Далее следуют Москва, Владимирская область, Чечня, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария и Дагестан. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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