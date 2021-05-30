Аттракционы в Алтайском крае проверят после инцидента с детьми в Барнауле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На аттракционах в Алтайском крае пройдет внеплановая проверка по поручению губернатора региона. Причиной тому послужило опрокидывание батута в Барнауле, из-за чего две девочки попали в больницу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Деятельность этой краевой инспекции координирует заместитель председателя правительства Александр Лукьянов. Ему губернатор Виктор Томенко и поручил организовать внеплановую проверку", – говорится в сообщении.

Детский батут в Барнауле лопнул и перевернулся днем воскресенья, 30 мая. Сообщалось, что в результате ЧП несколько детей выпали из игрового комплекса. Позднее региональный Минздрав подтвердил, что две девочки получили травмы – их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия стало чрезмерно высокое давление воздуха. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе минздрава региона Дмитрию Попову взять на контроль лечение пострадавших при взрыве батута детей. Обстоятельства инцидента уточняются.