СК возбудил уголовное дело после опрокидывания батута с детьми в Барнауле

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту падения детей с батута в Барнауле, в результате чего пострадали две девочки. Об этом сообщает ТАСС.

"30 мая 2021 года возле одного из торговых центров города Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате двое детей получили травмы. По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ)", – уточнили в ведомстве.

На данный момент следователи работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута. Кроме того, идет допрос очевидцев и сотрудников торгового центра.

Детский батут в Барнауле лопнул и перевернулся днем воскресенья, 30 мая. Сообщалось, что в результате ЧП несколько детей выпали из игрового комплекса. Позднее региональный Минздрав подтвердил, что две девочки получили травмы – их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия стало чрезмерно высокое давление воздуха. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе минздрава региона Дмитрию Попову взять на контроль лечение пострадавших при взрыве батута детей. Обстоятельства инцидента уточняются.