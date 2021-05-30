СК проверяет информацию о лопнувшем батуте с детьми в Барнауле

Двое детей находятся в тяжелом состоянии после падения с батута в Барнауле

Следственный комитет России начал проверку по факту сообщений о лопнувшем батуте в Барнауле, где пострадали дети. Об этом сообщает ТАСС.

"Сообщение [о пострадавших детях] поступило. Сотрудники выехали на место делать осмотр места происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – уточнили в ведомстве.

По данным Главного управления МВД по региону, об инциденте известно правоохранительным органам, представители власти работают на месте происшествия.

Согласно последним данным регионального министерства здравоохранения, пострадали два ребенка 2017 года рождения. Они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

"Детскими реанимационными бригадами дети доставлены в больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры", – уточнили в ведомстве.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее в мае два ребенка погибли, еще два пострадали в результате пожара в Дагестане. Возгорание произошло в квартире дома в Избербаше.