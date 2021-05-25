Два ребенка погибли и два попали в реанимацию в результате пожара в Дагестане

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Два ребенка погибли, еще двое пострадали и находятся в реанимации после пожара в квартире одного из домов Избербаша в Дагестане. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе городской мэрии.

"В Избербаше горела квартира на пятом этаже многоквартирного дома. В квартире находились четыре ребенка, самому маленькому – три года, самому взрослому – восемь", – говорится в сообщении.

Уточняется, что жертвами стали трехлетняя девочка и семилетний мальчик.

Ранее четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае. Также два человека пострадали.