Четыре ребенка погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

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Фото: Главное управление МЧС по Красноярскому краю
Четверо детей стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Как передает ТАСС, трагедия произошла в городе Лесосибирск на улице Микрорайон Северный. Огонь охватил двухэтажный жилой дом.
"Погибли четверо детей (в возрасте. – Прим. Ред.) 2, 5, 10, 17 лет", – уточнили в МЧС.
Там отметили, что еще два человека пострадали в результате случившегося. Один из них – 12-летний ребенок.
Причины пожара на данный момент неизвестны.
Ранее пожар случился в жилом доме на юге Москвы. В результате случившегося погиб один человек.
Накануне возгорание произошло в бизнес-центре "Савеловский сити". Из здания удалось эвакуировать 300 человек.
Пожарные спасли 13 человек из горящего БЦ "Савеловский сити"
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