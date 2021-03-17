Четыре ребенка погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

Фото: Главное управление МЧС по Красноярскому краю

Четверо детей стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

Как передает ТАСС, трагедия произошла в городе Лесосибирск на улице Микрорайон Северный. Огонь охватил двухэтажный жилой дом.

"Погибли четверо детей (в возрасте. – Прим. Ред.) 2, 5, 10, 17 лет", – уточнили в МЧС.

Там отметили, что еще два человека пострадали в результате случившегося. Один из них – 12-летний ребенок.

Причины пожара на данный момент неизвестны.

Ранее пожар случился в жилом доме на юге Москвы. В результате случившегося погиб один человек.

Накануне возгорание произошло в бизнес-центре "Савеловский сити". Из здания удалось эвакуировать 300 человек.