Открытое горение ликвидировали в ангаре на севере Москвы

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Открытое горение ликвидировали в ангаре на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Возгорание происходило в части ангара, оборудованной под автосервис. В 19:00 открытое горение ликвидировано", – уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

В ведомстве также добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

Пожар начался в одном из отсеков ангара на улице Зорге в Москве вечером воскресенья, 7 марта. Здание находилось на реконструкции. Сообщалось, что возгорание произошло на площади в 100 квадратных метров.

По информации столичного департамента транспорта, в районе места происшествия частично ограничено движение. Был перекрыт въезд на улицу Зорге со стороны Хорошевского шоссе.

