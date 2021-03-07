Пожар начался в ангаре на севере Москвы

Ангар загорелся на улице Зорге в Москве

В Москве на улице Зорге начался пожар внутри ангара, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Происходит возгорание внутри ангара, находящегося на реконструкции. Возгорание в одном из отсеков", – говорится в сообщении ведомства.

Площадь возгорания составляет 60 квадратных метров, о пострадавших информации нет. По уточненным данным, пожар локализован на площади в 100 квадратных метров.

В связи с инцидентом закрыт въезд на улицу Зорге со стороны Хорошевского шоссе, как сообщили в столичном Дептрансе.

Ранее в Подмосковье в результате пожара пострадала семья из четырех человек, включая двоих детей, один человек погиб. Сейчас пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.