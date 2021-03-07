Один человек спасен при пожаре в жилом доме в Зеленограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В жилом доме в Зеленограде произошел пожар, при котором был спасен и передан медикам один человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.

"В одной из квартир в Зеленограде произошло возгорание на площади около 10 квадратных метров. В ходе тушения один человек был спасен и передан медикам для осмотра", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар был потушен в 8:11.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание около торгового центра "Европолис" в Москве. По данным МЧС, во время распространения огня никто не пострадал.