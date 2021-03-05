Пожар произошел в административном здании на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар случился в одном из административных зданий в столичном районе Покровское-Стрешнево. Об этом информирует пресс-служба городского главка МЧС.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в четверг, 4 марта, в доме 77 на Волоколамском шоссе. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

"Оперативными и слаженными действиями в 23:55 (4 марта. - Прим. Ред.) пожар был ликвидирован на втором этаже", - сообщили в МЧС.

Там отметили, что в ходе тушения был спасен один человек. О пострадавших не сообщается.

Ранее пожар произошел в жилом доме на западе Москвы. В результате случившегося погиб один человек.

Накануне пожар вспыхнул в доме в центре столицы. В ходе тушения из подъезда удалось спасти шесть человек, в том числе троих детей. Всего из двух подъездов были эвакуированы порядка 40 человек.