Пожар произошел в административном здании на северо-западе Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар случился в одном из административных зданий в столичном районе Покровское-Стрешнево. Об этом информирует пресс-служба городского главка МЧС.
По данным ведомства, огонь вспыхнул в четверг, 4 марта, в доме 77 на Волоколамском шоссе. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
"Оперативными и слаженными действиями в 23:55 (4 марта. - Прим. Ред.) пожар был ликвидирован на втором этаже", - сообщили в МЧС.
Там отметили, что в ходе тушения был спасен один человек. О пострадавших не сообщается.
Ранее пожар произошел в жилом доме на западе Москвы. В результате случившегося погиб один человек.
Накануне пожар вспыхнул в доме в центре столицы. В ходе тушения из подъезда удалось спасти шесть человек, в том числе троих детей. Всего из двух подъездов были эвакуированы порядка 40 человек.
В Шмитовском проезде произошел пожар в жилом доме
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