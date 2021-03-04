Один человек погиб при пожаре в доме на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе городского главка МЧС.

Как передает Агентство "Москва", возгорание случилось по адресу улица Красных Зорь, дом 27. Огонь охватил одну из квартир на четвертом этаже 5-этажного дома.

"К сожалению, один человек погиб", – заявили в пресс-службе.

Там добавили, что в данный момент возгорание полностью потушено. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Ранее частный дом загорелся в ТиНАО. Сообщалось, что площадь пожара составляла 300 квадратных метров.

3 марта металлический ангар загорелся в деревне Картино в Подмосковье. Сообщалось, что огонь распространился на площади 1 500 квадратных метров.