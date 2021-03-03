Ангар загорелся на площади 1,5 тыс кв м в Подмосковье

Фото: МЧС России

Металлический ангар загорелся в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Уточняется, что пожар произошел в деревне Картино в Ленинском городском округе. Огонь распространился на площади 1 500 квадратных метров.

На месте происшествия работают пожарные. В настоящее время возгорание удалось локализовать. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее крупный пожар произошел на автомойке в Солнечногорске. Нежилой объект загорелся в деревне Юрлово на площади 330 квадратных метров.

