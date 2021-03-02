Крупный пожар вспыхнул на автомойке в Солнечногорске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупный пожар охватил здание автомойки в Солнечногорске. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ.

Как передает РИА Новости, сигнал о возгорании поступил в дежурную часть 2 марта в 2:21. Пожар охватил нежилое строение в деревне Юрлово.

"В 4:30 пожар локализован на площади 330 квадратных метров. В 5:13 открытое горение ликвидировано", – рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве заявили, что в тушении возгорания участвуют 40 человек и 11 единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в психоневрологическом интернате в Тверской области. В результате случившегося пострадали четыре человека.