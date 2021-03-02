Четыре человека пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате под Тверью

03:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в психоневрологическом интернате в Тверской области. Об этом сообщает МЧС.
Известно, что возгорание случилось в двухэтажном здании в населенном пункте Дергино. Сигнал о пожаре поступил в понедельник, 1 марта, в 23:48.
"По прибытии установлено, что происходит возгорание в комнате на первом этаже на площади 15 квадратных метров", – заявили в МЧС.
Как передает РИА Новости, в результате случившегося пострадали четыре человека.
"Эвакуировано 54 человека, пять человек спасено", – добавили в ведомстве.
О причинах возгорания не сообщается. В данный момент пожар полностью потушен.
Ранее крупный пожар произошел на заводском складе в Одинцове. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.
В Одинцове загорелся склад на заводе огнеупорных изделий
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: