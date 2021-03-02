Четыре человека пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате под Тверью

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Пожар произошел в психоневрологическом интернате в Тверской области. Об этом сообщает МЧС.

Известно, что возгорание случилось в двухэтажном здании в населенном пункте Дергино. Сигнал о пожаре поступил в понедельник, 1 марта, в 23:48.

"По прибытии установлено, что происходит возгорание в комнате на первом этаже на площади 15 квадратных метров", – заявили в МЧС.

Как передает РИА Новости, в результате случившегося пострадали четыре человека.

"Эвакуировано 54 человека, пять человек спасено", – добавили в ведомстве.

О причинах возгорания не сообщается. В данный момент пожар полностью потушен.

Ранее крупный пожар произошел на заводском складе в Одинцове. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.