Частный дом загорелся в ТиНАО

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В поселении Первомайском в ТиНАО горит частный дом на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В садоводческом некоммерческом товариществе Верховье, 20, в поселении Первомайском горит частный деревянный дом", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с двух сторон к зданию прилегают кирпичные строения. Информация о пострадавших не поступала. Идет тушение пожара.

Ранее пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. В ходе тушения из подъезда удалось спасти шесть человек, в том числе троих детей. Всего из двух подъездов были эвакуированы порядка 40 человек.