Пожар ликвидировали в бытовках у ТЦ "Европолис"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожарные ликвидировали возгорание около торгового центра "Европолис" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Главного управления МЧС РФ по столице.

"Происходило возгорание трех металлических бытовок на площади 50 квадратных метров. В 07:33 пожар ликвидирован", – заявили в ведомстве.

По данным МЧС, во время распространения огня никто не пострадал.

О пожаре рядом с торговым центром на проспекте Мира стало известно утром субботы, 6 марта. Сообщалось, что пожарные оперативно приступили к извлечению и охлаждению баллоном с пропаном и кислородом в загоревшихся строениях.

В ночь с 5 на 6 марта произошел крупный пожар в Пензе. Здесь на площади 3,5 тысячи квадратных метров загорелся ангар из сендвич-панелей. На данный момент возгорание ликвидировано.

