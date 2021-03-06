Бытовки загорелись на территории ТЦ "Европолис" в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар охватил бытовки на территории торгового центра "Европолис" на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

"Горят три бытовки на площади 50 квадратных метров", – заявил источник в интервью ТАСС.

Сейчас пожарные пытаются вытащить и охладить баллоны с пропаном и кислородом, находящиеся в загоревшихся строениях. По имеющимся данным, людей в бытовках на момент пожара не было.

В пресс-службе столичного главка агентству подтвердили факт случившегося.

Ранее ангар с полимерами загорелся в Пензе. Площадь возгорания составила 3 500 квадратных метров. Сообщалось, что огонь удалось локализовать.