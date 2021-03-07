Пожар на реке Оби в Югре ликвидирован

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Пожар на месте разлива углеводородов на реке Оби в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры удалось ликвидировать. Об этом сообщил департамент общественных и внешних связей региона.

"Возгорание на месте порыва полностью ликвидировано", – сообщил директор окружного департамента гражданской защиты населения Николай Зайцев.

Собственными силами компании "Сибуртюменьгаз" ликвидируются последствия происшествия. В работах задействованы 27 человек личного состава и 12 единиц техники. На данный момент ведется контроль давления на месте повреждения трубопровода.

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС по региону Сергей Антонов отметил, что специалисты оценивают данную ситуацию как технологическое происшествие, последствия которого компания ликвидирует самостоятельно.

На месте возгорания профильным ведомствам поручено организовать патрулирование.

Пожар в результате аварии на трубопроводе произошел на реке Обь накануне, 6 марта. Сообщалось, что из-за возгорания пострадал один человек, от госпитализации он отказался.