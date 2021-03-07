Росрыболовство оценит ущерб природе на месте аварии под Нижневартовском

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Специалисты Росрыболовства выехали на место аварии на трубопроводе на реке Оби под Нижневартовском. Об этом сообщает РИА Новости.

"Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе "СибурТюменьГаз" в районе Нижневартовска для оценки возможного ущерба водным биоресурсам", – заявили в ведомстве.

Экспертная группа из представителей центрального аппарата Росрыболовства, Нижнеобского территориального управления и ряда других структур начнет работу уже в воскресенье, 7 марта.

За ситуацией также следит Росприроднадзор, как заявила глава ведомства Светлана Радионова.

Пожар в результате аварии на трубопроводе произошел на реке Обь накануне, 6 марта. Сообщалось, что из-за возгорания пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

Как заявили в "СибурТюменьГаз", на данный момент открытого горения углеводородов на месте происшествия практически нет. В компании также уточнили, что подавляющее большинство объема газа перенаправили на сжигание в специально оборудованных амбарах.

