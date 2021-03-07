Росрыболовство оценит ущерб природе на месте аварии под Нижневартовском

10:40
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Специалисты Росрыболовства выехали на место аварии на трубопроводе на реке Оби под Нижневартовском. Об этом сообщает РИА Новости.
"Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе "СибурТюменьГаз" в районе Нижневартовска для оценки возможного ущерба водным биоресурсам", – заявили в ведомстве.
Экспертная группа из представителей центрального аппарата Росрыболовства, Нижнеобского территориального управления и ряда других структур начнет работу уже в воскресенье, 7 марта.
За ситуацией также следит Росприроднадзор, как заявила глава ведомства Светлана Радионова.
Пожар в результате аварии на трубопроводе произошел на реке Обь накануне, 6 марта. Сообщалось, что из-за возгорания пострадал один человек, от госпитализации он отказался.
Как заявили в "СибурТюменьГаз", на данный момент открытого горения углеводородов на месте происшествия практически нет. В компании также уточнили, что подавляющее большинство объема газа перенаправили на сжигание в специально оборудованных амбарах.
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